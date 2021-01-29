***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.01.2021 14:46
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 9
SPK Başvuru Tarihi 29.01.2021
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından Bankamızın mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına, bu kapsamda yetkili merciler nezdinde izin ve onayların alınması koşuluyla, ekte yer alan Ana Sözleşme tadil tasarısının Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bu çerçevede, Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana_Sözleşme_Tadil_Metni_M9.pdf
EK: 2 Ana_Sözleşme_Tadil_Metni_M9_Ing.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906025
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|GLBMD
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|% 9,98
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|INVEO
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|BRMEN
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|KARSN
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|% 3,21
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|DOHOL
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|EKGYO
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|% -1,27
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|DOHOL
|3,86
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|KARSN
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|ODAS
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|8,8700
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|Sterlin
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|8,1924
|8,2418
|% -0,38
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|439
|4,41
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|2.891
|2.934
|-30,00
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|Tam
|2.880
|2.955
|-27,01
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|Yarım
|1.392
|1.429
|-13,07
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|Çeyrek
|698
|715
|-6,53
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|Gümüş.Ons
|27,40
|27,44
|0,85
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|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,16
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|55,58
|55,58
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