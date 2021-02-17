***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.02.2021 17:22
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ana Sözleşme Değişikliği Ticaret Bakanlığı İzni.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 9
SPK Başvuru Tarihi 29.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 09.02.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Ana Sözleşme tadili ile ilgili başvurularımızın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştu.
Söz konusu Ana Sözleşme tadiline Ticaret Bakanlığı tarafından da izin verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil_tasarisi_spk_onayli.pdf
EK: 2 tadil_tasarisi_ing.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910437
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.530
18:056,9913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9705
18:058,4113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0616
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,3983
18:05399,39
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -4,24
|Açılış
|: 399,39
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
398,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.286.717
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|78.301.161
|% -9,96
|
|SERVE
|17,46
|1.075.367
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|2.084.775
|% -9,95
|
|DIRIT
|8,73
|1.497.807
|% -9,35
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,30
|2.008.977.109
|% -1,73
|
|GARAN
|9,55
|1.785.736.961
|% -1,95
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,49
|905.667.857
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|825.899.074
|% -1,20
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|KARSN
|5,27
|1.263.058.353
|% 7,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9864
|6,9913
|% -0,02
|
|Euro
|8,4041
|8,4113
|% -0,73
|
|Sterlin
|9,6535
|9,7019
|% -0,42
|
|Frank
|7,7549
|7,8016
|% -0,63
|
|Riyal
|1,8590
|1,8683
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-17,95
|
|Altın Gr.
|400
|400
|-3,84
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,06
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,59
|63,59
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BRKSN
Yüzde 9.95 oranında artışla 11.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 537 adet işlem
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