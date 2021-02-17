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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.02.2021 17:22



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ana Sözleşme Değişikliği Ticaret Bakanlığı İzni.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 9
SPK Başvuru Tarihi 29.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2021

Ek Açıklamalar
İlgi: 09.02.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Ana Sözleşme tadili ile ilgili başvurularımızın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştu.
Söz konusu Ana Sözleşme tadiline Ticaret Bakanlığı tarafından da izin verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil_tasarisi_spk_onayli.pdf
EK: 2 tadil_tasarisi_ing.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910437


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