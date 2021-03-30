***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 9SPK Başvuru Tarihi 29.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 30.03.2021Ek AçıklamalarBankamızın 24.03.2021 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplatısı'nda kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Ana Sözleşme tadili kabul edilmiş olup, konuya ilişkin tescil süreci tamamlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 tadil_tasarisi_spk_onayli.pdfEK: 2 tadil_tasarisi_ing.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921989BIST