***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Akbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli YP İhraççı Temerrüt Notunu "B+" seviyesinde ve not görünümünü "Negatif" olarak teyit ederek, Destek Notu'nu "4"ten "5"e, Sermaye Benzeri Tahvil Notunu ise yeni notlama kriterleri kapsamında "B"den "B-"ye revize etmiştir.Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:ÖncekiGüncelUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB+/ Negatif GörünümB+/ Negatif GörünümUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuB+/ Durağan GörünümB+/ Durağan GörünümKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuKısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuFinansal Kapasite Notub+b+Ulusal Uzun Vadeli NotuA+(tur)A+(tur)Uzun Vadeli Teminatsız TahvillerB+B+Sermaye Benzeri Tahvil NotuB-Destek Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845790BIST