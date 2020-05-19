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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

19.05.2020 21:48
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Açıklamalar

     Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Akbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli YP İhraççı Temerrüt Notunu "B+" seviyesinde ve not görünümünü "Negatif" olarak teyit ederek, Destek Notu'nu  "4"ten "5"e, Sermaye Benzeri Tahvil Notunu ise yeni notlama kriterleri kapsamında "B"den "B-"ye revize etmiştir.
 
Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
 
     
    Önceki
    Güncel

    Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
    B+/ Negatif Görünüm
    B+/ Negatif Görünüm

    Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
    B+/ Durağan Görünüm
    B+/ Durağan Görünüm

    Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
    B
    B

    Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
    B
    B

    Finansal Kapasite Notu
    b+
    b+

    Ulusal Uzun Vadeli Notu
    A+(tur)
    A+(tur)

    Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller
    B+
    B+

    Sermaye Benzeri Tahvil Notu
    B
    B-

    Destek Notu
    4
    5






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845790


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Frank 6,9575 6,9994 % -1,46  
Riyal 1,8002 1,8092 % -1,44  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 380 380 -3,18  
Cumhuriyet 2.449 2.498 -12,70  
Tam 2.521 2.563 -13,00  
Yarım 1.230 1.253 -6,40  
Çeyrek 615 627 -3,20  
Gümüş.Ons 17,44 17,48 0,49  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 0,05  
B. Petrol 34,73 34,73 -0,08  
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