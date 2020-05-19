***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.05.2020 21:48
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Akbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli YP İhraççı Temerrüt Notunu "B+" seviyesinde ve not görünümünü "Negatif" olarak teyit ederek, Destek Notu'nu "4"ten "5"e, Sermaye Benzeri Tahvil Notunu ise yeni notlama kriterleri kapsamında "B"den "B-"ye revize etmiştir.
Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Önceki
Güncel
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+/ Negatif Görünüm
B+/ Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B+/ Durağan Görünüm
B+/ Durağan Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B
B
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B
B
Finansal Kapasite Notu
b+
b+
Ulusal Uzun Vadeli Notu
A+(tur)
A+(tur)
Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller
B+
B+
Sermaye Benzeri Tahvil Notu
B
B-
Destek Notu
4
5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845790
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,7866
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,0989
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8867
En Düşük
6,7515
18:057,4212
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,0910
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5281
En Düşük
7,3963
18:05380,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,05
|Açılış
|: 380,61
|
|Önceki Kapanış
|: 383,66
|
385,00
En Düşük
377,01
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|ARTI
|2,59
|1.677.022
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,82
|21.707.044
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3071
|8,3488
|% -0,78
|
|Frank
|6,9575
|6,9994
|% -1,46
|
|Riyal
|1,8002
|1,8092
|% -1,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|14,69
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.498
|-12,70
|
|Tam
|2.521
|2.563
|-13,00
|
|Yarım
|1.230
|1.253
|-6,40
|
|Çeyrek
|615
|627
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,05
|
|B. Petrol
|34,73
|34,73
|-0,08
|