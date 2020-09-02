***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 10:43
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin ülke notu görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmesini takiben, Akbank T.A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu Görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir. Akbank T.A.Ş.'nin tüm derecelendirme notları teyit edilmiştir.
Akbank T.A.Ş.'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Önceki
Güncel
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+/ Negatif Görünüm
B+/ Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B+/ Durağan Görünüm
B+/ Negatif Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B
B
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B
B
Finansal Kapasite Notu
b+
b+
Ulusal Uzun Vadeli Notu
A+(tur)
A+(tur)
Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller
B+
B+
Sermaye Benzeri Tahvil Notu
B-
B-
Destek Notu
5
5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872860
BIST
10:451.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
10:457,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3764
En Düşük
7,3588
10:458,7604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0174
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7500
10:45464,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,05
|Açılış
|: 464,62
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler10:39
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|SEKUR
|9,58
|5.251.206
|% 9,99
|
|TKURU
|188,30
|1.287.219
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|6.919.785
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|DOGUB
|4,26
|19.658.386
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,66
|22.458.527
|% -9,02
|
|BURCE
|21,76
|467.470
|% -6,61
|
|FENER
|30,14
|235.445.005
|% 6,88
|
|GSRAY
|3,29
|214.922.972
|% 3,79
|
|BJKAS
|3,28
|187.623.385
|% 5,81
|
|SISE
|6,24
|172.285.465
|% 0,65
|
|TURSG
|6,28
|170.393.718
|% 5,55
|
|GSRAY
|3,29
|214.922.972
|% 3,79
|
|BJKAS
|3,28
|187.623.385
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,78
|52.011.918
|% 1,14
|
|SISE
|6,24
|172.285.465
|% 0,65
|
|TURSG
|6,28
|170.393.718
|% 5,55
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3718
|7,3783
|% 0,15
|
|Euro
|8,7543
|8,7599
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,8026
|9,8518
|% -0,25
|
|Frank
|8,0511
|8,0996
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9603
|1,9701
|% 0,13
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-14,23
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,69
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|45,93
|45,93
|0,35
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