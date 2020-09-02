***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin ülke notu görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmesini takiben, Akbank T.A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu Görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir. Akbank T.A.Ş.'nin tüm derecelendirme notları teyit edilmiştir.Akbank T.A.Ş.'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:ÖncekiGüncelUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB+/ Negatif GörünümB+/ Negatif GörünümUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuB+/ Durağan GörünümB+/ Negatif GörünümKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuKısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuFinansal Kapasite Notub+b+Ulusal Uzun Vadeli NotuA+(tur)A+(tur)Uzun Vadeli Teminatsız TahvillerB+B+Sermaye Benzeri Tahvil NotuB-B-Destek Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872860BIST