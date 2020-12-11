***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.12.2020 11:17
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, yaptığı açıklama ile Akbank'ın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltmiştir, görünüm negatif olarak korunmuştur.
Söz konusu not değişikliği, Moody's tarafından 7 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Tahvil ve Diğer Borçlar için Yerel ve Yabancı para cinsinden Ülke Tavan Notu metodolojisindeki güncellemeyi takiben bankaların notunu belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para cinsinden ülke tavan notundaki değişiklikten kaynaklanmaktadır.
Bankanın güncel notları aşağıdaki gibidir:
Önceki
Güncel
Görünüm
Negatif
Negatif
Uzun Vadeli TL Mevduat Notu
B2
B2
Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu
Caa1
B2
Kısa Vadeli TL Mevduat Notu
NP
NP
Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu
NP
NP
Teminatsız Borçlanma Notu (Eurobond)
B2
B2
Temel Kredi Değerlendirmesi
b3
b3
Düzeltilmiş Kredi Değerlendirmesi
b3
b3
Sermaye Benzeri Tahvil Notu
Caa2(hyb)
Caa2(hyb)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892764
BIST
14:081.354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.343
14:087,9342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0439
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
14:089,6152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0233
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5637
14:08467,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,92
|Açılış
|: 467,76
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler14:06
|BRYAT
|326,70
|48.705.724
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|79.118.440
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.719.581
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|202.832.146
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|27.014.393
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|MTRYO
|2,43
|5.203.112
|% -6,90
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SELEC
|15,40
|64.367.804
|% -6,21
|
|SISE
|7,14
|1.914.144.861
|% -0,28
|
|GARAN
|9,37
|1.395.220.172
|% -1,37
|
|PETKM
|4,82
|1.151.442.795
|% 2,12
|
|TUPRS
|100,30
|1.079.371.830
|% 2,71
|
|DOHOL
|3,13
|1.009.494.980
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,13
|1.009.494.980
|% 2,62
|
|SISE
|7,14
|1.914.144.861
|% -0,28
|
|ODAS
|3,66
|930.496.783
|% -5,67
|
|PETKM
|4,82
|1.151.442.795
|% 2,12
|
|TSKB
|1,77
|414.290.457
|% -3,28
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9293
|7,9354
|% 0,57
|
|Euro
|9,6096
|9,6177
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,4483
|10,5007
|% -0,15
|
|Frank
|8,9025
|8,9562
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1119
|2,1225
|% 0,67
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-1,88
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,81
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|24,00
|
|Tam
|3.084
|3.163
|10,75
|
|Yarım
|1.490
|1.530
|5,20
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,00
|
|B. Petrol
|50,03
|50,03
|-0,22
|