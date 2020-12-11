***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, yaptığı açıklama ile Akbank'ın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltmiştir, görünüm negatif olarak korunmuştur.Söz konusu not değişikliği, Moody's tarafından 7 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Tahvil ve Diğer Borçlar için Yerel ve Yabancı para cinsinden Ülke Tavan Notu metodolojisindeki güncellemeyi takiben bankaların notunu belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para cinsinden ülke tavan notundaki değişiklikten kaynaklanmaktadır.Bankanın güncel notları aşağıdaki gibidir:ÖncekiGüncelGörünümNegatifNegatifUzun Vadeli TL Mevduat NotuB2B2Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat NotuCaa1B2Kısa Vadeli TL Mevduat NotuNPNPKısa Vadeli Yabancı Para Mevduat NotuNPNPTeminatsız Borçlanma Notu (Eurobond)B2B2Temel Kredi Değerlendirmesib3b3Düzeltilmiş Kredi Değerlendirmesib3b3Sermaye Benzeri Tahvil NotuCaa2(hyb)Caa2(hyb)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892764BIST