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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

11.12.2020 11:17



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, yaptığı açıklama ile Akbank'ın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltmiştir, görünüm negatif olarak korunmuştur.
Söz konusu not değişikliği, Moody's tarafından 7 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Tahvil ve Diğer Borçlar için Yerel ve Yabancı para cinsinden Ülke Tavan Notu metodolojisindeki güncellemeyi takiben bankaların notunu belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para cinsinden ülke tavan notundaki değişiklikten kaynaklanmaktadır.
Bankanın güncel notları aşağıdaki gibidir: 
    Önceki
    Güncel

    Görünüm
    Negatif
    Negatif

    Uzun Vadeli TL Mevduat Notu
    B2
    B2

    Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu
    Caa1
    B2

    Kısa Vadeli TL Mevduat Notu
    NP
    NP

    Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu
    NP
    NP

    Teminatsız Borçlanma Notu (Eurobond)
    B2
    B2

    Temel Kredi Değerlendirmesi
    b3
    b3

    Düzeltilmiş Kredi Değerlendirmesi
    b3
    b3

    Sermaye Benzeri Tahvil Notu
    Caa2(hyb)
    Caa2(hyb)






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892764


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