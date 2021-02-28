***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.02.2021 20:50
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmesini takiben, Akbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Not Görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir.
Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Önceki
Güncel
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+/ Negatif Görünüm
B+/ Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B+/ Negatif Görünüm
B+/ Durağan Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B
B
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B
B
Finansal Kapasite Notu
b+
b+
Ulusal Uzun Vadeli Notu
A+(tur) / Durağan Görünüm
A+(tur) / Durağan Görünüm
Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller
B+
B+
Sermaye Benzeri Tahvil Notu
B-
B-
Destek Notu
5
5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913798
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:057,4236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0709
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
18:058,9715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0151
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
18:05412,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -5,82
|Açılış
|: 413,06
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
409,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4212
|7,4236
|% 0,96
|
|Euro
|8,9562
|8,9715
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,3095
|10,3612
|% 0,40
|
|Frank
|8,1235
|8,1725
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9717
|1,9816
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-40,35
|
|Altın Gr.
|413
|413
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,61
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,12
|
|B. Petrol
|64,48
|64,48
|-1,64
|