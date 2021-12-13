***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmesini takiben, Akbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Not Görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir.Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:ÖncekiGüncelUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB+/ Negatif GörünümB+/ Negatif GörünümUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuB+/ Durağan GörünümB+/ Negatif GörünümKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuKısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuFinansal Kapasite Notub+b+Ulusal Uzun Vadeli NotuA+(tur) / Durağan GörünümA+(tur) / Durağan GörünümUzun Vadeli Teminatsız TahvillerB+B+Sermaye Benzeri Tahvil NotuB-B-http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982908BIST