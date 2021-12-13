***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.12.2021 15:56
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmesini takiben, Akbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Not Görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir.
Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Önceki
Güncel
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+/ Negatif Görünüm
B+/ Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B+/ Durağan Görünüm
B+/ Negatif Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B
B
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B
B
Finansal Kapasite Notu
b+
b+
Ulusal Uzun Vadeli Notu
A+(tur) / Durağan Görünüm
A+(tur) / Durağan Görünüm
Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller
B+
B+
Sermaye Benzeri Tahvil Notu
B-
B-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982908
BIST
14:062.164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,20
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
14:0614,7134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,3171
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7265
En Düşük
14,3636
14:0616,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 0,3896
|Açılış
|: 16,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6088
En Düşük
16,1749
14:06832,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 13,22
|Açılış
|: 832,84
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
837,54
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler14:04
|TETMT
|275,00
|5.935.102
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.157.675
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|3.648.807
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.206.496
|% 9,99
|
|EPLAS
|26,28
|15.706.872
|% 9,96
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|MMCAS
|4,02
|2.937.370
|% -7,16
|
|OYLUM
|7,88
|14.622.005
|% -6,30
|
|THYAO
|23,92
|3.124.068.241
|% 5,93
|
|GARAN
|12,13
|2.318.083.568
|% -0,25
|
|KRDMD
|11,89
|2.144.407.267
|% 1,71
|
|SISE
|16,22
|1.796.220.604
|% -2,23
|
|PETKM
|10,43
|1.448.999.855
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,75
|1.099.040.213
|% 2,23
|
|TSKB
|1,71
|618.042.685
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,89
|1.377.700.563
|% -0,26
|
|SKBNK
|1,24
|346.419.320
|% -1,59
|
|GARAN
|12,13
|2.318.083.568
|% -0,25
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6849
|14,6904
|% 2,04
|
|Euro
|16,5426
|16,5815
|% 2,28
|
|Sterlin
|19,3612
|19,4583
|% 2,03
|
|Frank
|15,7755
|15,8706
|% 1,72
|
|Riyal
|3,8911
|3,9106
|% 1,71
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-3,02
|
|Altın Gr.
|836
|837
|16,90
|
|Cumhuriyet
|5.529
|5.613
|121,00
|
|Tam
|5.517
|5.660
|137,26
|
|Yarım
|2.666
|2.738
|66,40
|
|Çeyrek
|1.337
|1.369
|33,20
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,81
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,33
|0,17
|
|B. Petrol
|73,12
|73,12
|-0,58
|