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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

13.12.2021 15:56
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmesini takiben, Akbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Not Görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir.
Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Önceki
Güncel

Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+/ Negatif Görünüm
B+/ Negatif Görünüm

Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B+/ Durağan Görünüm
B+/ Negatif Görünüm

Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B
B

Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B
B

Finansal Kapasite Notu
b+
b+

Ulusal Uzun Vadeli Notu
A+(tur) / Durağan Görünüm
A+(tur) / Durağan Görünüm

Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller
B+
B+

Sermaye Benzeri Tahvil Notu
B-
B-






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982908


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 275,00 5.935.102 % 10,00  
DOGUB 3,85 3.157.675 % 10,00  
PKENT 5.512,10 3.648.807 % 10,00  
NIBAS 16,73 17.206.496 % 9,99  
EPLAS 26,28 15.706.872 % 9,96  
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Sterlin 19,3612 19,4583 % 2,03  
Frank 15,7755 15,8706 % 1,72  
Riyal 3,8911 3,9106 % 1,71  
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Altın Gr. 836 837 16,90  
Cumhuriyet 5.529 5.613 121,00  
Tam 5.517 5.660 137,26  
Yarım 2.666 2.738 66,40  
Çeyrek 1.337 1.369 33,20  
Gümüş.Ons 21,77 21,81 -0,16  
Gümüş Gr. 10,31 10,33 0,17  
B. Petrol 73,12 73,12 -0,58  
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