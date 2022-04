***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 31 Mart 2022 tarihinde Akbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt notunu "B" olarak "Negatif Görünüm" ile teyit etmiştir.Fitch Ratings aynı zamanda Banka'nın Finansal Kapasite Notu'nu "b+", Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt notunu ise "B+" olarak teyit edip, "Negatif Not Derecelendirme Riski" ibaresini kaldırmıştır.Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt ve Ulusal Uzun Vadeli notlarının görünümleri ise ülke görünümüne paralel olarak "Negatif" olarak belirlenmiştir.Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:ÖncekiGüncelUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB/ Negatif GörünümB/ Negatif GörünümUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuB+/ Negatif Not Derecelendirme RiskiB+/ Negatif GörünümKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuKısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuFinansal Kapasite Notub+ / Negatif Not Derecelendirme Riskib+Ulusal Uzun Vadeli NotuA+(tur) / Durağan GörünümA+(tur) / Negatif GörünümUzun Vadeli Teminatsız TahvillerSermaye Benzeri Tahvil NotuB- / Negatif Not Derecelendirme RiskiB-http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014918BIST