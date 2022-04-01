***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.04.2022 12:50
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 31 Mart 2022 tarihinde Akbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt notunu "B" olarak "Negatif Görünüm" ile teyit etmiştir.
Fitch Ratings aynı zamanda Banka'nın Finansal Kapasite Notu'nu "b+", Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt notunu ise "B+" olarak teyit edip, "Negatif Not Derecelendirme Riski" ibaresini kaldırmıştır.
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt ve Ulusal Uzun Vadeli notlarının görünümleri ise ülke görünümüne paralel olarak "Negatif" olarak belirlenmiştir.
Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Önceki
Güncel
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B/ Negatif Görünüm
B/ Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B+/ Negatif Not Derecelendirme Riski
B+/ Negatif Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B
B
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B
B
Finansal Kapasite Notu
b+ / Negatif Not Derecelendirme Riski
b+
Ulusal Uzun Vadeli Notu
A+(tur) / Durağan Görünüm
A+(tur) / Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller
B
B
Sermaye Benzeri Tahvil Notu
B- / Negatif Not Derecelendirme Riski
B-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014918
BIST