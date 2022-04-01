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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

01.04.2022 12:50
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 31 Mart 2022 tarihinde Akbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt notunu "B" olarak "Negatif Görünüm" ile teyit etmiştir. 
Fitch Ratings aynı zamanda Banka'nın Finansal Kapasite Notu'nu "b+", Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt  notunu ise "B+" olarak teyit edip, "Negatif Not Derecelendirme Riski" ibaresini kaldırmıştır. 
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt ve Ulusal Uzun Vadeli notlarının görünümleri ise ülke görünümüne paralel olarak "Negatif" olarak belirlenmiştir. 
Akbank T.A.Ş'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir: 
     
    Önceki
    Güncel

    Uzun Vadeli Yabancı  Para İhraççı Temerrüt Notu
    B/ Negatif Görünüm
    B/ Negatif Görünüm

    Uzun Vadeli Yerel Para  İhraççı Temerrüt Notu
    B+/ Negatif Not Derecelendirme Riski
    B+/ Negatif Görünüm

    Kısa Vadeli Yabancı  Para İhraççı Temerrüt Notu
    B
    B

    Kısa Vadeli Yerel Para  İhraççı Temerrüt Notu
    B
    B

    Finansal Kapasite Notu
    b+ / Negatif Not Derecelendirme Riski
    b+

    Ulusal Uzun Vadeli Notu
    A+(tur) / Durağan Görünüm
    A+(tur) / Negatif Görünüm

    Uzun Vadeli Teminatsız  Tahviller
    B
    B

    Sermaye Benzeri Tahvil  Notu
    B- / Negatif Not Derecelendirme Riski
    B-






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014918


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ASUZU 80,25 127.694.390 % 7,29  
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