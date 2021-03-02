***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü tarafından 2020 yılının başında bütçe hedeflerinin açıklandığı video web cast yapılmıştır. Ayrıca 2020 yılı içerinde üst düzey yönetiminde katılımıyla çeyreksel finansal sonuçlar hakkında bilgi verilen ve soru-cevap bölümü içeren toplam 4 adet web-cast düzenlenmiştir. 2020 yılında toplam 36 yerli ve yabancı yatırımcı konferansına/Roadshow’una katılınmış ve yaklaşık 259 farklı uluslararası yatırımcı fon ve iki derecelendirme kuruluşu ile görüşülmüştür. Ayrıca üst düzey yönetimle birlikte 3 adet çevrimiçi panel düzenlenmiştir. Bunlarla birlikte, yatırımcı ve analistler tarafından telefon ve e-posta aracılığıyla iletilen sorulara da yanıt verilmiştir. Yıl içinde 500’ü aşkın soruya telefon ve e-posta yoluyla yanıt verilmiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıBulunmamaktadır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıBulunmamaktadır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823088Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıTürkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttps://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Bagis-ve-yardim-politikasi/432/767/0Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/Bildirim/269794Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıBulunmamaktadır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi2019 yılına ilişkin düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 40,751.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/K%C3%A2r-dagitim-politikasi/428/760/0Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni"Banka’nın kâr payı politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Banka’nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla, dağıtılabilir kârının %40’ına kadar olan bir tutarın, nakit ve/veya pay olarak ortaklara dağıtılmasıdır. Bununla birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bankacılık sektörünün geneline yaptığı özkaynak yapılarının güçlü tutulması ve bu nedenle kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki yönlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle, 2019 yılı faaliyetlerinden sağlanan 5.417.467.871,42 TL.’lik net kârdan ortaklara kâr payı ödemesi yapılmamasına, 240.000.000 TL. genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın “Olağanüstü Yedekler”e aktarılmasına karar verildi."Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831580Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı23/03/2020 0 % 77,63 % 0 % 77,63 https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/yil-liste/Genel-kurul-dokumanlari/301/0/0 https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/yil-liste/Genel-kurul-dokumanlari/301/0/0 - 352 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823088İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/04.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu'nun 132-133 nolu sayfalarında yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu'nun 93. nolu sayfasında yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDiğer (Other) Denetim Komitesi % 100 % 100 1 fiziki, 3 online toplantı yapılmıştır. 4Diğer (Other) Kurumsal Yönetim Komitesi % 67 % 67 2 online toplantı yapılmıştır. 2Diğer (Other) Kredi Komitesi % 33 % 33 İhtiyaç duyuldukça toplanır. 94Diğer (Other) Üst Düzey Risk Komitesi % 33 % 33 2 online toplantı yapılmıştır. 2İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği"Suzan Sabancı Dinçer - Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Engin - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye, Bankanın tüm faaliyetlerini izleme, İç Sistemler'den sorumlu üye, Uyum Programı'nın yürütülmesinden sorumlu üye Ahmet Fuat Ayla - Murahhas Üye, plasman hizmetlerinin takibi ve yönetimi"İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıAkbank Denetim Komitesi 2020 yılında 4 toplantı gerçekleştirmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Uyum Başkanlığı, Risk Yönetimi Başkanlığı ile Bilgi Riski Yönetimi Başkanlığı tarafından hem denetim komitesi toplantıları hem de yıl içindeki faaliyetleri kapsamında düzenli raporlamalar gerçekleştirilmektedir.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıDenetim Komitesi Raporu, 2020 Faaliyet Raporu'nun 134. sayfasında yer almaktadır.Yönetim kurulu başkanının adıSuzan Sabancı Dinçerİcra başkanı / genel müdürün adıSabri Hakan BinbaşgilYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıBulunmamaktadırKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBulunmamaktadırKadın üyelerin sayısı ve oranı1 - %10Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıSUZAN SABANCI DİNÇER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/09/1997 - - Hayır (No) Evet (Yes)EYÜP ENGİN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 25/03/2019 - - Hayır (No) Evet (Yes)AHMET FUAT AYLA İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/07/2017 - - Hayır (No) Evet (Yes)ŞAKİR YAMAN TÖRÜNER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 17/03/1998 - - Hayır (No) Evet (Yes)EMRE DERMAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2010 - - Hayır (No) Evet (Yes)NAFİZ CAN PAKER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2015 - - Hayır (No) Evet (Yes)İSMAİL AYDIN GÜNTER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/03/1998 - - Hayır (No) Evet (Yes)KEMAL ÖZGÜR DEMİRTAŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/03/2018 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)MEHMET TUĞRUL BELLİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 23/03/2020 - - Hayır (No) Evet (Yes)SABRİ HAKAN BİNBAŞGİL İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/01/2012 - - Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Personel-tazminat-politikasi/433/768/0Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı376İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıTeftiş Kurulu BaşkanlığıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerietik@akbank.com 0212 385 77 773.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıBulunmamaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit yönetici pozisyonları için yedekleme planımız bulunmakta olup Yönetim Kurulu ile birlikte belirlenmektedir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://www.akbank.com/tr-tr/insan-kaynaklari/Sayfalar/insan-ve-k%C3%BClt%C3%BCr.aspxPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://www.akbank.com/tr-tr/insan-kaynaklari/Sayfalar/Firsat-Esitligi.aspxİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3 adet dava bulunmaktadır3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.akbankinvestorrelations.com/tr/images/pdf/2018-0307-krm-etik-ilkelerimiz-tr-web.pdfKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerhttps://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Politikalar/427/930/0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıhttps://www.akbankinvestorrelations.com/tr/Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümhttps://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Sermaye-ve-ticaret-sicil-bilgileri/294/508/556Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe-İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu'nda yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 120-130 nolu sayfalarda yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu 114-115 nolu sayfalarda yer almaktadırc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu'nda yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 120-130 nolu sayfalarda yer almaktadır.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu'nda yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 16. madde "Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları" 128 nolu sayfada yer almaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBanka aleyhine açılan ve Banka’nın mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli mahiyette dava bulunmamaktadır. 2020 Faaliyet Raporu 92. sayfadan bu bilgiye ulaşılabilir.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu 74-79 nolu sayfalarda yer almaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu 94-99 ve 120, 125-126 nolu sayfalarda yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı2 fiziki, 3 online toplantı yapılmıştır.Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 94Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuBankamız uygulamasında ortalama 2 gün önce sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıAkbank Ana Sözleşmesi'nde 27. ve 31. maddelerde Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı belirlenmiştir. https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/images/pdf/AKBANK_ANA_SOZLESME.pdfÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırÜyelerin şirket dışında görevler almalarına, yasal sınırlamalar dahilinde uygunluk verilmektedir.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıYönetim Kurulu Komiteleri, faaliyet raporunun 114-115. sayfalarında yer almaktadır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu komitelerinin çalışma esaslarına ilişkin bilgi Banka web sitesinde yer almaktadır. https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - Eyüp Engin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Şakir Yaman Törüner Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Eyüp Engin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Şakir Yaman Törüner Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Türker Tunalı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Eyüp Engin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Şakir Yaman Törüner Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Ahmet Fuat Ayla Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Eyüp Engin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Sabri Hakan Binbaşgil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Üst Düzey Risk Komitesi Eyüp Engin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Üst Düzey Risk Komitesi Ahmet Fuat Ayla Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Üst Düzey Risk Komitesi Sabri Hakan Binbaşgil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914562BIST