***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2020 09:15
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akbank, uluslararası piyasalardan yaklaşık 560 milyon ABD Doları karşılığı 246 milyon ABD Doları ve 284 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Libor+%2,25 ve Euribor+%2,00'dir. Sözleşmeye eklenen akordeon özelliği ile birlikte çekiliş tarihi olan 9 Nisan 2020'ye kadar gelebilecek katılımlarla sendikasyon kredi tutarı artabilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834058
BIST
10:3389.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 427,93
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.486
10:336,6952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0072
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
10:337,3568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
10:33343,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 343,03
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|TDGYO
|2,51
|519.136
|% 9,61
|
|RTALB
|4,62
|2.376.598
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|TMPOL
|4,25
|1.939.941
|% -9,19
|
|GEDIK
|16,70
|430.902
|% -6,96
|
|PETKM
|3,57
|454.726.289
|% 7,21
|
|GARAN
|7,87
|105.223.218
|% 0,38
|
|TUPRS
|79,40
|92.288.803
|% 2,12
|
|GSRAY
|2,59
|80.670.936
|% 6,15
|
|THYAO
|9,00
|80.625.469
|% 0,11
|
|PETKM
|3,57
|454.726.289
|% 7,21
|
|IHLGM
|1,04
|35.119.507
|% -2,80
|
|GSRAY
|2,59
|80.670.936
|% 6,15
|
|ODAS
|1,40
|44.298.997
|% 0,00
|
|KRDMD
|1,98
|50.516.295
|% -1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2716
|8,3131
|% 0,07
|
|Frank
|6,8936
|6,9352
|% -0,31
|
|Riyal
|1,7716
|1,7804
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.593
|1,23
|
|Altın Gr.
|342
|343
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,17
|14,21
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,06
|3,07
|0,05
|
|B. Petrol
|27,24
|27,24
|2,50
|