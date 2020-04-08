***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 2 Nisan 2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması,İlgi'de kayıtlı açıklamamızda Bankamızın 1 Nisan 2020'de temin ettiği 367 gün vadeli yaklaşık 560 milyon ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisinin - akordiyon özelliği ile birlikte - çekiliş tarihi olan 9 Nisan 2020'ye kadar gelebilecek ilave talepler ile tutarının artabileceği duyurulmuştu. Krediye gelen ilave talepler ile birlikte, toplam tutar yaklaşık 605 milyon ABD Doları'na yükselmiştir (256 milyon ABD Doları ve 316 milyon Avro).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836280BIST