***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2020 09:15
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 2 Nisan 2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması,
İlgi'de kayıtlı açıklamamızda Bankamızın 1 Nisan 2020'de temin ettiği 367 gün vadeli yaklaşık 560 milyon ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisinin - akordiyon özelliği ile birlikte - çekiliş tarihi olan 9 Nisan 2020'ye kadar gelebilecek ilave talepler ile tutarının artabileceği duyurulmuştu. Krediye gelen ilave talepler ile birlikte, toplam tutar yaklaşık 605 milyon ABD Doları'na yükselmiştir (256 milyon ABD Doları ve 316 milyon Avro).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836280
BIST
10:3592.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 183,91
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
92.010
10:356,7855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0310
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7887
En Düşük
6,7523
10:357,3868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0211
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
10:35360,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,07
|Açılış
|: 360,66
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|932.928
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|BFREN
|235,90
|7.037.149
|% 9,98
|
|KLNMA
|33,40
|11.638.700
|% 9,94
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|AYCES
|14,93
|252.407
|% -9,95
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|MAALT
|63,30
|695.233
|% -7,79
|
|ASELS
|24,56
|209.940.063
|% 0,66
|
|THYAO
|9,48
|189.387.365
|% -0,52
|
|PGSUS
|38,98
|145.965.580
|% -3,23
|
|GARAN
|7,84
|123.577.906
|% 0,38
|
|SASA
|8,97
|122.595.211
|% 0,34
|
|IHLGM
|1,03
|29.346.493
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,43
|96.353.403
|% 1,78
|
|TRGYO
|2,38
|56.137.468
|% 4,85
|
|GSRAY
|2,29
|53.564.385
|% -2,14
|
|OZGYO
|1,23
|26.669.185
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3202
|8,3619
|% 0,00
|
|Frank
|6,9491
|6,9909
|% 0,02
|
|Riyal
|1,7990
|1,8080
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|4,28
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,10
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|32,49
|32,49
|0,62
|