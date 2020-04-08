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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.04.2020 09:15
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   İlgi: 2 Nisan 2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması,
İlgi'de kayıtlı açıklamamızda Bankamızın 1 Nisan 2020'de temin ettiği 367 gün vadeli yaklaşık 560 milyon ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisinin - akordiyon özelliği ile birlikte - çekiliş tarihi olan 9 Nisan 2020'ye kadar gelebilecek ilave talepler ile tutarının artabileceği duyurulmuştu. Krediye gelen ilave talepler ile birlikte, toplam tutar yaklaşık 605 milyon ABD Doları'na yükselmiştir (256 milyon ABD Doları ve 316 milyon Avro).





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836280


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Riyal 1,7990 1,8080 % 0,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.651 1.652 4,28  
Altın Gr. 361 361 2,34  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,06 15,10 0,05  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 0,02  
B. Petrol 32,49 32,49 0,62  
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