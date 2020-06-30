***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2020 11:28
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Haziran 2020 tarihi itibariyle piyasa şartlarına bağlı olarak yurtdışında ABD Doları cinsinden bir tahvil ihracı için Citigroup Global Markets Limited (Citi), Emirates NBD Capital Limited (Emirates NBD), ICBC Standard Bank Plc (ICBC), Merrill Lynch International (BofA), SMBC Nikko Capital Markets Limited (SMBC Nikko) ve Standard Chartered Bank (SCB) bankamızca yetkilendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853418
BIST
11:40116.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 688,16
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.335
11:406,8546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
11:407,6954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0121
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6807
11:40390,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,14
|Açılış
|: 390,57
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|13.163.744
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.527.796
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|9.157.173
|% 9,95
|
|PRKAB
|5,23
|10.210.555
|% 9,87
|
|CEOEM
|4,15
|49.063.429
|% 9,79
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|TSPOR
|7,10
|291.617.917
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,56
|3.880.047
|% -5,39
|
|ULAS
|6,08
|2.739.231
|% -5,30
|
|KRDMD
|3,17
|491.390.891
|% 1,60
|
|GARAN
|8,54
|444.028.982
|% 0,12
|
|ASELS
|32,68
|388.182.289
|% 1,93
|
|TSPOR
|7,10
|291.617.917
|% -6,46
|
|AKBNK
|6,13
|230.884.283
|% 0,33
|
|KRDMD
|3,17
|491.390.891
|% 1,60
|
|EKGYO
|1,96
|215.924.204
|% 2,08
|
|ADESE
|1,94
|189.703.147
|% 6,01
|
|IHLGM
|1,66
|150.152.811
|% 3,11
|
|TSKB
|1,31
|104.586.528
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3942
|8,4363
|% -0,15
|
|Frank
|7,1758
|7,2190
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-0,40
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.548
|-2,30
|
|Tam
|2.603
|2.615
|-2,40
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|-1,20
|
|Çeyrek
|632
|640
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,86
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,45
|41,45
|-0,42
|