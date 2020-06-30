***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Haziran 2020 tarihi itibariyle piyasa şartlarına bağlı olarak yurtdışında ABD Doları cinsinden bir tahvil ihracı için Citigroup Global Markets Limited (Citi), Emirates NBD Capital Limited (Emirates NBD), ICBC Standard Bank Plc (ICBC), Merrill Lynch International (BofA), SMBC Nikko Capital Markets Limited (SMBC Nikko) ve Standard Chartered Bank (SCB) bankamızca yetkilendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853418BIST