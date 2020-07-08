***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2020 19:11
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2020, 07.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi a) 30.06.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması,
b) 07.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgide kayıtlı açıklamalarımızda belirtilen eurobond tahvil ihracı 8 Temmuz 2020 itibariyle tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857508
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -626,34
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
18:056,8649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
18:057,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0593
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7963
En Düşük
7,7149
18:05400,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,12
|Açılış
|: 400,06
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.917.758
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.298.949
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.229.136
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.939.618
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|91.947.797
|% -8,15
|
|MARTI
|1,38
|36.476.980
|% -8,00
|
|FENER
|12,79
|104.324.308
|% -7,18
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% -1,92
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% -1,06
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6163
|8,6595
|% 0,44
|
|Frank
|7,2878
|7,3317
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|16,66
|
|Altın Gr.
|399
|399
|3,46
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.608
|23,90
|
|Tam
|2.661
|2.676
|24,50
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|12,00
|
|Çeyrek
|646
|655
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,69
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|0,08
|
|B. Petrol
|43,11
|43,11
|0,03
|