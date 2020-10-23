***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 14 Ekim 2020 tarihli açıklamamızİlgi'de kayıtlı açıklamamızda Bankamızın 14 Ekim 2020'de temin ettiği 367 gün vadeli, yaklaşık 700 milyon ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisinin - akordiyon özelliği ile birlikte – taahhüt süresince gelebilecek ilave talepler ile tutarının artabileceği duyurulmuştu. Krediye gelen ilave talepler ile birlikte, toplam tutar 388 milyon ABD Doları ve 348,5 milyon Avro olmak üzere yaklaşık 800 milyon ABD Doları'na yükselmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883259BIST