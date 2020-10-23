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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.10.2020 13:09
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   İlgi: 14 Ekim 2020 tarihli açıklamamız
İlgi'de kayıtlı açıklamamızda Bankamızın 14 Ekim 2020'de temin ettiği 367 gün vadeli, yaklaşık 700 milyon ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisinin - akordiyon özelliği ile birlikte – taahhüt süresince gelebilecek ilave talepler ile tutarının artabileceği duyurulmuştu.  Krediye gelen ilave talepler ile birlikte, toplam tutar 388 milyon ABD Doları ve 348,5 milyon Avro olmak üzere yaklaşık 800 milyon ABD Doları'na yükselmiştir 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883259


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Altın Ons 1.910 1.910 6,03  
Altın Gr. 489 489 2,76  
Cumhuriyet 3.235 3.283 27,00  
Tam 3.217 3.297 33,01  
Yarım 1.555 1.595 15,97  
Çeyrek 780 797 7,99  
Gümüş.Ons 24,74 24,78 0,06  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 0,03  
B. Petrol 42,67 42,67 0,21  
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