***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2020 13:09
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 14 Ekim 2020 tarihli açıklamamız
İlgi'de kayıtlı açıklamamızda Bankamızın 14 Ekim 2020'de temin ettiği 367 gün vadeli, yaklaşık 700 milyon ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisinin - akordiyon özelliği ile birlikte – taahhüt süresince gelebilecek ilave talepler ile tutarının artabileceği duyurulmuştu. Krediye gelen ilave talepler ile birlikte, toplam tutar 388 milyon ABD Doları ve 348,5 milyon Avro olmak üzere yaklaşık 800 milyon ABD Doları'na yükselmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883259
BIST
14:041.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,61
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.191
14:047,9669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0291
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
14:049,4378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0463
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
14:04489,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,12
|Açılış
|: 489,11
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler14:04
|SANFM
|12,10
|9.477.189
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|147.553.939
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|7.314.047
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|34.904.988
|% 9,98
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|6.890.801
|% -9,98
|
|VANGD
|8,03
|2.311.154
|% -9,98
|
|TSKB
|1,72
|790.192.818
|% -0,58
|
|SISE
|6,86
|754.698.623
|% 0,29
|
|GARAN
|7,05
|697.074.126
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,49
|502.808.743
|% -1,97
|
|KATMR
|3,67
|409.729.147
|% -7,56
|
|TSKB
|1,72
|790.192.818
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,86
|323.142.863
|% -2,11
|
|KRDMD
|3,49
|502.808.743
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,91
|271.451.805
|% -4,02
|
|IHLAS
|1,29
|157.432.136
|% 4,03
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9628
|7,9669
|% 0,37
|
|Euro
|9,4331
|9,4378
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,3834
|10,4355
|% 0,27
|
|Frank
|8,7719
|8,8247
|% 0,65
|
|Riyal
|2,1175
|2,1282
|% 0,34
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|6,03
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.283
|27,00
|
|Tam
|3.217
|3.297
|33,01
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|15,97
|
|Çeyrek
|780
|797
|7,99
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,03
|
|B. Petrol
|42,67
|42,67
|0,21
|
Seans Raporu
14:04
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14:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 72 kaybederek (% -0.36 ) 1, 312
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14:18
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BMELK, DAGHL
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14:18
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, SANFM, KONYA
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14:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, SISE, TRKCM