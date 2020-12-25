***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 09.05.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması.İlgide kayıtlı açıklamamızda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Bankamıza idari para cezası verildiği, idari para cezasının Bankamız tarafından ödendiği, cezanın iptali için İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde dava açıldığı ve açılan davanın reddedildiği, bu karara karşı süresi içerisinde Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulacağı duyurulmuştu.İstinaf talebimize ilişkin olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından, Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere başvurumuzun reddine karar verilmiştir. Söz konusu karara karşı süresi içerisinde temyiz başvurusunda bulunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895011BIST