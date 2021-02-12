***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinin 5'inci fıkrasında belirtilen Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevleri, Finansal Yönetim İş Birimi altındaki "Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü" ve "Finansal Koordinasyon ve Raporlama Bölümü" tarafından yerine getirilmekte olup, yetkililerin iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.Türker TUNALIFinansal YönetimGenel Müdür YardımcısıTelefon: (0212) 385 61 00E-mail: Turker.Tunali@akbank.comKamile Necat Ebru GÜVENİRYatırımcı İlişkileri veSürdürülebilirlik Bölüm BaşkanıTelefon: (0212) 385 61 39E-mail: Ebru.Guvenir@akbank.comGökhan KAZCILARFinansal Koordinasyon veRaporlama Bölüm BaşkanıTelefon: (0212) 385 62 04E-mail: Gokhan.Kazcilar@akbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909357BIST