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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.02.2021 16:22



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinin 5'inci fıkrasında belirtilen Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevleri, Finansal Yönetim İş Birimi altındaki "Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü" ve "Finansal Koordinasyon ve Raporlama Bölümü" tarafından yerine getirilmekte olup, yetkililerin iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.
 
Türker TUNALI
Finansal Yönetim
Genel Müdür Yardımcısı
Telefon: (0212) 385 61 00
E-mail: Turker.Tunali@akbank.com
 
Kamile Necat Ebru GÜVENİR
Yatırımcı İlişkileri ve
Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı
Telefon: (0212) 385 61 39
E-mail: Ebru.Guvenir@akbank.com
 
Gökhan KAZCILAR
Finansal Koordinasyon ve
Raporlama Bölüm Başkanı
Telefon: (0212) 385 62 04
                                    
E-mail: Gokhan.Kazcilar@akbank.com 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909357


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Tam 2.713 2.784 -43,60  
Yarım 1.311 1.347 -21,09  
Çeyrek 658 673 -10,55  
Gümüş.Ons 27,00 27,02 -0,01  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,01  
B. Petrol 60,92 60,92 -0,22  
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