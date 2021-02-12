***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2021 16:22
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinin 5'inci fıkrasında belirtilen Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevleri, Finansal Yönetim İş Birimi altındaki "Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü" ve "Finansal Koordinasyon ve Raporlama Bölümü" tarafından yerine getirilmekte olup, yetkililerin iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.
Türker TUNALI
Finansal Yönetim
Genel Müdür Yardımcısı
Telefon: (0212) 385 61 00
E-mail: Turker.Tunali@akbank.com
Kamile Necat Ebru GÜVENİR
Yatırımcı İlişkileri ve
Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı
Telefon: (0212) 385 61 39
E-mail: Ebru.Guvenir@akbank.com
Gökhan KAZCILAR
Finansal Koordinasyon ve
Raporlama Bölüm Başkanı
Telefon: (0212) 385 62 04
E-mail: Gokhan.Kazcilar@akbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909357
BIST
16:431.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,91
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
16:437,0374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0116
|Açılış
|: 7,0270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0087
16:438,5046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0329
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
16:43409,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,94
|Açılış
|: 409,53
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler16:43
|AVGYO
|5,39
|19.615.734
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|25.682.481
|% 9,99
|
|KONTR
|94,70
|92.496.901
|% 9,99
|
|RODRG
|28,00
|9.144.987
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|136.789.082
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|140,80
|1.966.952.228
|% 3,00
|
|ESEN
|42,02
|721.722.994
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,53
|615.084.372
|% -1,17
|
|ODAS
|4,04
|450.438.411
|% -2,18
|
|HLGYO
|3,63
|195.255.050
|% 1,11
|
|AKBNK
|6,69
|310.804.334
|% -0,15
|
|AFYON
|5,18
|58.475.753
|% -1,71
|
|AKENR
|2,22
|18.632.560
|% 0,00
|
|AKCNS
|20,32
|35.549.975
|% 1,40
|
|AEFES
|25,40
|28.614.879
|% 0,40
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0337
|7,0374
|% 0,17
|
|Euro
|8,5012
|8,5046
|% -0,39
|
|Sterlin
|9,6591
|9,7075
|% -0,19
|
|Frank
|7,8307
|7,8779
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8671
|1,8765
|% -0,01
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-13,28
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|2.729
|2.771
|-39,00
|
|Tam
|2.713
|2.784
|-43,60
|
|Yarım
|1.311
|1.347
|-21,09
|
|Çeyrek
|658
|673
|-10,55
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,92
|60,92
|-0,22
|