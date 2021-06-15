***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15 Haziran 2021 tarihi itibariyle piyasa şartlarına bağlı olarak ABD Doları cinsinden sürdürülebilir sermaye benzeri (Basel III uyumlu) bir tahvil ihracı için BofA Securities, Citi, HSBC, SMBC Nikko, Société Générale ve Standard Chartered bankamızca yetkilendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942335BIST