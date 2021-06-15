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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.06.2021 21:57



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 15.06.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile, BofA Securities, Citi, HSBC, SMBC Nikko, Société Générale ve Standard Chartered'ın, yurtdışında ABD Doları cinsinden sürdürülebilir sermaye benzeri (Basel III uyumlu) bir tahvil ihracı için Bankamızca yetkilendirildiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı için talep toplama süreci tamamlanmış olup ihracın nominal tutarı 500 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir.
İtfa tarihi 22 Haziran 2031 olan, 22 Haziran 2026 tarihinde erken itfa opsiyonu bulunan, sabit faizli sürdürülebilir sermaye benzeri tahvilin kupon oranı 6.80% olarak belirlenmiştir. İhraç 22 Haziran 2021 tarihinde tamamlanacak olup, söz konusu ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942484


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