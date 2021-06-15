***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2021 21:57
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 15.06.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile, BofA Securities, Citi, HSBC, SMBC Nikko, Société Générale ve Standard Chartered'ın, yurtdışında ABD Doları cinsinden sürdürülebilir sermaye benzeri (Basel III uyumlu) bir tahvil ihracı için Bankamızca yetkilendirildiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı için talep toplama süreci tamamlanmış olup ihracın nominal tutarı 500 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir.
İtfa tarihi 22 Haziran 2031 olan, 22 Haziran 2026 tarihinde erken itfa opsiyonu bulunan, sabit faizli sürdürülebilir sermaye benzeri tahvilin kupon oranı 6.80% olarak belirlenmiştir. İhraç 22 Haziran 2021 tarihinde tamamlanacak olup, söz konusu ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942484
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,25
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.431
18:058,6191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0617
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,6316
En Düşük
8,4976
18:0510,3481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0342
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,2797
18:05505,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -6,33
|Açılış
|: 505,14
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
505,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|35,20
|74.030.954
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|1.000.617
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,32
|129.560
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|640.200
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,78
|249.354.215
|% 9,89
|
|BAGFS
|19,17
|374.007
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|32.123.425
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|414.593
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.321.003
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|4.355.723
|% -9,93
|
|THYAO
|14,32
|1.449.176.275
|% -1,17
|
|GARAN
|8,36
|940.636.973
|% -0,71
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% -9,78
|
|KOZAL
|126,60
|818.667.222
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 1,37
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% -9,78
|
|YESIL
|2,32
|310.507.758
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,95
|389.708.411
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|264.584.929
|% -0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5948
|8,6191
|% 0,72
|
|Euro
|10,3148
|10,3481
|% -0,33
|
|Sterlin
|12,0066
|12,0668
|% -0,08
|
|Frank
|9,4433
|9,5002
|% -0,46
|
|Riyal
|2,2883
|2,2998
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-36,79
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,21
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CLEBI
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 217.40 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 756 adet işlem
-
17:58VKGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 864, 264 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 734, 898 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 10, 803.00 milyon TL de
-
17:55DERHL
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 260, 623 adet işlem