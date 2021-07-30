***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAkbank, Asian Infrastructure Investment Bank ile (Asya Altyapı Yatırım Bankası) 7 yıl vadeli 100 milyon ABD Doları tutarındaki "Covid-19'un Ekonomiye Olumsuz Etkilerinin Onarılmasına Yönelik Kredi" sözleşmesini imzalamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953588BIST