***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2021 22:00
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 05.08.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karşın, Danıştay nezdindeki karar düzeltme aşamasında yerel mahkeme kararının Bankamız lehine bozulduğu ve yeniden incelenerek karar verilmek üzere dava dosyasının ilk kararı veren yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildiği, yerel mahkemenin Danıştay'ın bozma kararına uymadığı ve söz konusu yerel mahkeme kararına Bankamızca süresi içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda temyiz başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca Bankamızın temyiz istemi kabul edilerek, ilk kararı veren yerel mahkemenin temyize konu ısrar kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir. Yasal süreç devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968377
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|YKBNK
|2,38
|158.899.888
|% -0,42
|
|PETKM
|6,18
|313.567.826
|% -0,80
|
|GARAN
|9,38
|275.224.632
|% -0,11
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|SKBNK
|1,00
|21.572.875
|% 0,00
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|SISE
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|% 0,50
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