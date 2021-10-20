***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAkbank, uluslararası piyasalardan 460 milyon ABD Doları ve 206.8 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Libor+%2,15 ve Euribor+%1,75'tir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971508BIST