***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2021 09:06
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akbank, uluslararası piyasalardan 460 milyon ABD Doları ve 206.8 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Libor+%2,15 ve Euribor+%1,75'tir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971508
BIST
10:331.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.434
En Düşük
1.429
10:339,2564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0446
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,2777
En Düşük
9,1938
10:3310,7962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0460
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8301
En Düşük
10,7257
10:33530,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 3,06
|Açılış
|: 530,85
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
532,28
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler10:33
|HLGYO
|2,62
|32.860.949
|% 9,62
|
|ZRGYO
|1,71
|34.627.547
|% 7,55
|
|OLMK
|7,56
|4.326.559
|% 7,39
|
|OYLUM
|7,80
|2.203.613
|% 6,85
|
|SERVE
|13,80
|28.373
|% 6,07
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|PRKAB
|18,83
|11.397.201
|% -6,50
|
|BIOEN
|25,38
|40.763.176
|% -6,00
|
|DOBUR
|32,00
|389.851
|% -5,88
|
|SODSN
|23,50
|78.044
|% -5,17
|
|GARAN
|9,09
|345.700.841
|% -0,22
|
|THYAO
|13,86
|337.139.427
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,46
|177.966.432
|% 0,00
|
|FROTO
|178,50
|156.061.666
|% 0,96
|
|EKGYO
|1,93
|126.804.539
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,46
|177.966.432
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|126.804.539
|% 0,52
|
|GARAN
|9,09
|345.700.841
|% -0,22
|
|THYAO
|13,86
|337.139.427
|% 0,43
|
|VKGYO
|1,58
|35.241.607
|% 5,33
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2541
|9,2564
|% 0,48
|
|Euro
|10,7897
|10,7962
|% 0,43
|
|Sterlin
|12,7482
|12,8121
|% 0,42
|
|Frank
|10,0276
|10,0880
|% 0,45
|
|Riyal
|2,4619
|2,4742
|% 0,55
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|1,18
|
|Altın Gr.
|531
|531
|3,40
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,00
|
|B. Petrol
|85,20
|85,20
|-0,62
|
Seans Raporu
10:33
daha fazla
-
10:48VKGYO
Yüzde 4.67 oranında artışla 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 490, 225 adet işlem
-
10:47ATAGY
Yüzde 5.40 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 639 adet işlem
-
10:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 62 artarak (% 0.04 ) 1, 542
-
10:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, ANGEN
-
10:46XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 2, 625.00 milyon TL de