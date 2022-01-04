***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızda "Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler" ile "KOBİ Bankacılığı" iş birimleri oluşturulmuştur.Yeni organizasyon yapısında· Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcılığı,· Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığıgörevini üstlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988762BIST