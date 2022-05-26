***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 14.04.2022 Tarihli Özel Durum Açıklaması.İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karşın, Danıştay nezdindeki karar düzeltme aşamasında yerel mahkeme kararının Bankamız lehine bozulduğu ve yeniden incelenerek karar verilmek üzere dava dosyasının ilk kararı veren yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildiği, yerel mahkemenin Danıştay'ın bozma kararına uymadığı ve söz konusu yerel mahkeme kararına Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda temyiz başvurusunda bulunulduğu, temyiz isteminin kabul edilerek, yerel mahkemenin ısrar kararının bozulmasına karar verildiği, Rekabet Kurumu tarafından, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na yapılan karar düzeltme başvurusunun reddedildiği duyurulmuştu.Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin Bankamıza tebliğ edilen kararı ile temyiz yolu açık olarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Yasal süreç devam etmekte olup ilgili para cezasının iadesi için gerekli süreç Bankamızca başlatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032809BIST