***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 18:11
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2018 ve 31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın sermayesine %40,46 ile iştirak ettiği LYY Telekomünikasyon A.Ş.'nin 27.12.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda tasfiye kararı alınmış olup, söz konusu şirketin tasfiyesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091568
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0519,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
18:051.092,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.092,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.547.990
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.746.199
|% 9,99
|
|UMPAS
|7,40
|6.535.236
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.110.762
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.740.531
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|424.655.235
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.548.733
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|397.160.807
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.012.880.141
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.161.800.169
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.733.265.214
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.522.960.990
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.048.297.915
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.781.791.764
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.917.781.687
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.301.363.944
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.256.593.384
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.048.297.915
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6982
|18,7297
|% 0,13
|
|Euro
|19,9690
|19,9891
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,5063
|22,6192
|% 0,00
|
|Frank
|20,2014
|20,3231
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9643
|4,9892
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,53
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.095
|3,08
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.388
|7.447
|14,00
|
|Yarım
|3.578
|3.640
|7,00
|
|Çeyrek
|1.794
|1.819
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|0,81
|