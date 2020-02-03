***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.02.2020 09:56
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 24.12.2019 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 41
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22014
Vade Başlangıç Tarihi 24.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 111.970.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.02.2020
Kayıt Tarihi 31.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 24.12.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41 gün vadeli, TRFAKBK22014 ISIN Kodlu, 111.970.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816587
BIST
13:53119.091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -48,60
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.527
En Düşük
118.762
13:535,9850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
13:536,6248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0136
|Açılış
|: 6,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6204
13:53304,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,35
|Açılış
|: 304,02
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|15.563.283
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|6.774.670
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|QNBFL
|144,00
|150.672
|% 14,20
|
|TSPOR
|3,06
|169.284.930
|% 12,50
|
|SODSN
|14,40
|45.020
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.225.568
|% -9,80
|
|EGCEY
|0,69
|86.416
|% -9,21
|
|EGCYO
|0,43
|31.779
|% -8,51
|
|MRGYO
|1,59
|11.383.071
|% -5,36
|
|SISE
|5,61
|715.476.263
|% 0,90
|
|THYAO
|13,75
|564.306.557
|% 0,51
|
|TRKCM
|4,18
|400.763.079
|% 3,72
|
|IPEKE
|10,18
|276.838.601
|% 2,83
|
|SODA
|6,54
|233.496.154
|% -1,65
|
|SISE
|5,61
|715.476.263
|% 0,90
|
|ODAS
|2,15
|231.170.799
|% 1,42
|
|TRKCM
|4,18
|400.763.079
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,68
|143.558.082
|% 0,60
|
|KRDMD
|2,81
|225.037.336
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7960
|7,8351
|% -1,06
|
|Frank
|6,1810
|6,2183
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5901
|1,5981
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-5,64
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|-13,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|-10,47
|
|Yarım
|967
|992
|-5,06
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,34
|56,34
|-0,28
|