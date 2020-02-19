***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.02.2020 17:25
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 10.01.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22055
Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.02.2020
Kayıt Tarihi 18.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 10.01.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40 gün vadeli, TRFAKBK22055 ISIN Kodlu, 200.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820112
BIST
18:05119.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -378,01
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
18:056,0826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0156
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0865
En Düşük
6,0483
18:056,5662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5689
En Düşük
6,5382
18:05314,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,32
|Açılış
|: 314,04
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|TSPOR
|7,78
|665.730.087
|% 19,88
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|LKMNH
|7,50
|46.698.613
|% 14,85
|
|NIBAS
|5,90
|831.606
|% 13,46
|
|VERTU
|6,60
|24.079.183
|% -19,90
|
|VKING
|3,29
|6.157.684
|% -14,32
|
|GLRYH
|2,05
|52.759.089
|% -12,39
|
|BOSSA
|10,94
|17.129.571
|% -9,96
|
|EMNIS
|2,40
|79.636
|% -9,77
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|ASELS
|29,78
|1.384.775.231
|% 2,06
|
|THYAO
|14,90
|1.318.017.428
|% -0,86
|
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|CEMAS
|1,32
|339.164.464
|% 2,33
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|ODAS
|2,23
|544.765.566
|% -2,19
|
|MNDRS
|1,90
|313.182.456
|% -4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8512
|7,8905
|% -0,16
|
|Frank
|6,1597
|6,1968
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6168
|1,6249
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.606
|1.606
|2,47
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|58,74
|58,74
|0,99
|