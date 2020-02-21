***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.02.2020 17:28
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 24.12.2019 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 59
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22022
Vade Başlangıç Tarihi 24.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 243.200.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.02.2020
Kayıt Tarihi 20.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 14.01.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 38 gün vadeli, TRFAKBK22071 ISIN Kodlu, 50.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820899
BIST
17:59116.892
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 1.250,02
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:596,1152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:596,6383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0522
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6386
En Düşük
6,5655
17:59322,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 5,22
|Açılış
|: 322,94
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,91
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.657.418
|% 19,97
|
|RYSAS
|9,56
|6.198.562
|% 19,95
|
|RYGYO
|9,78
|103.313.612
|% 18,12
|
|ESCOM
|3,12
|9.542.219
|% 14,71
|
|GYHOL
|26,90
|677.364
|% 14,08
|
|MIPAZ
|3,04
|167.862.481
|% -14,61
|
|HATEK
|8,46
|14.520.610
|% -8,74
|
|QNBFL
|142,60
|4.841.116
|% -6,06
|
|QNBFB
|43,00
|482.961
|% -5,49
|
|SUMAS
|9,00
|118.113
|% -5,26
|
|THYAO
|14,46
|1.809.167.348
|% 0,63
|
|ASELS
|28,82
|1.359.258.244
|% 1,62
|
|KOZAA
|12,51
|765.103.413
|% 11,30
|
|IPEKE
|9,76
|708.806.187
|% 5,97
|
|KRDMD
|2,80
|566.324.100
|% 3,32
|
|EKGYO
|1,54
|368.288.093
|% 0,65
|
|ODAS
|2,12
|431.537.956
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,80
|566.324.100
|% 3,32
|
|ALBRK
|1,54
|240.507.682
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|184.725.452
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8906
|7,9302
|% 0,70
|
|Frank
|6,2207
|6,2582
|% 0,73
|
|Riyal
|1,6246
|1,6328
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|25,01
|
|Altın Gr.
|324
|324
|5,99
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,59
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,65
|3,66
|0,05
|
|B. Petrol
|57,76
|57,76
|-1,55
|