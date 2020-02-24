***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 13.01.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 24.02.2020Vade (Gün Sayısı) 42Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK22063Vade Başlangıç Tarihi 13.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 88.640.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.02.2020Kayıt Tarihi 21.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.02.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca, 13.01.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42 gün vadeli, TRFAKBK22063 ISIN Kodlu, 88.640.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821199BIST