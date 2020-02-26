***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.02.2020 16:00
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK42053
Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.388.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/62 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 40 gün vadeli 33.388.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821723
BIST
17:12115.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 664,83
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
17:126,1612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
17:126,6963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
17:12324,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,03
|Açılış
|: 324,05
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.456.068
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,84
|109.452.727
|% 17,58
|
|OYAYO
|2,94
|15.000.514
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|ALGYO
|19,26
|397.144.673
|% 9,06
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|SNPAM
|6,58
|9.449.430
|% -7,84
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|FENER
|13,35
|83.363.890
|% -5,45
|
|THYAO
|13,23
|2.232.143.324
|% -1,85
|
|ASELS
|28,86
|2.210.707.573
|% -0,96
|
|GARAN
|10,63
|557.442.833
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,89
|494.462.405
|% 2,48
|
|ODAS
|2,19
|431.390.528
|% 0,46
|
|ODAS
|2,19
|431.390.528
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,89
|494.462.405
|% 2,48
|
|THYAO
|13,23
|2.232.143.324
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,34
|209.594.826
|% 2,29
|
|ALBRK
|1,53
|185.220.048
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9446
|7,9844
|% -0,21
|
|Frank
|6,2857
|6,3236
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6369
|1,6451
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|4,39
|
|Altın Gr.
|324
|324
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.147
|2.179
|-15,00
|
|Tam
|2.138
|2.192
|-5,21
|
|Yarım
|1.034
|1.060
|-2,52
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,01
|
|B. Petrol
|53,74
|53,74
|-0,52
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:26BRSAN
Yüzde 17.86 oranında artışla 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 166 adet işlem
-
17:25OLMIP
Yüzde 5.35 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 470, 382 adet işlem
-
17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 709, 57 artarak (% 0.52 ) 136, 966
-
17:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, GARAN
-
17:24XU100
Endeks 114, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 12, 991.00 milyon TL de