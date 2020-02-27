***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.02.2020 16:28
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 20.01.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 38
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK220B7
Vade Başlangıç Tarihi 20.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 169.082.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.02.2020
Kayıt Tarihi 26.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 20.01.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 38 gün vadeli, TRFAKBK220B7 ISIN Kodlu, 169.082.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822025
BIST
17:23111.298
En Yüksek
|Değişim
|: -3,36%
|| -3.873,54
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.268
17:236,1760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0235
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1775
En Düşük
6,1506
17:236,7825
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0850
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7839
En Düşük
6,6963
17:23328,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,22
|Açılış
|: 328,21
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
328,25
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|24,68
|76.772.718
|% 19,92
|
|OYAYO
|3,38
|60.962.284
|% 14,97
|
|OLMIP
|4,82
|17.410.060
|% 12,62
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,49
|148.509.910
|% -12,98
|
|BURCE
|6,73
|4.361.171
|% -10,98
|
|IHYAY
|1,17
|102.335.790
|% -10,69
|
|SNPAM
|5,64
|1.975.184
|% -10,48
|
|BRSAN
|11,76
|180.965.821
|% -10,23
|
|THYAO
|12,52
|2.374.708.582
|% -5,44
|
|ASELS
|28,16
|1.117.416.021
|% -2,90
|
|KRDMD
|2,79
|840.389.830
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,31
|541.758.057
|% -1,50
|
|GARAN
|10,26
|480.399.667
|% -3,48
|
|IHLGM
|1,31
|541.758.057
|% -1,50
|
|KRDMD
|2,79
|840.389.830
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,49
|340.480.959
|% -1,97
|
|THYAO
|12,52
|2.374.708.582
|% -5,44
|
|ODAS
|2,07
|322.418.696
|% -5,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9273
|7,9671
|% 0,11
|
|Frank
|6,3467
|6,3849
|% 1,13
|
|Riyal
|1,6410
|1,6492
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|15,81
|
|Altın Gr.
|328
|328
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.174
|2.206
|25,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|28,94
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,00
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,01
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,01
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|50,85
|50,85
|-1,96
|
Seans Raporu
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17:35XU100
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17:31FENER
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 12.42 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 535, 777 adet işlem