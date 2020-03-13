***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.03.2020 17:02
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK420E7
Vade Başlangıç Tarihi 13.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.020.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/62 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 40 gün vadeli 21.020.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828837
BIST
17:1295.959
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 2.319,66
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:126,3079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:127,0065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0664
|Açılış
|: 7,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:12319,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,70
|Açılış
|: 319,66
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|4.140.738
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|587.740
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.658.905
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.396.480
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|501.282
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,29
|8.759.049
|% -11,54
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BRKSN
|2,26
|3.180.904
|% -9,96
|
|ASELS
|25,40
|1.194.318.397
|% 4,27
|
|THYAO
|9,04
|1.048.683.908
|% 6,60
|
|GARAN
|9,14
|593.651.312
|% 4,58
|
|KRDMD
|2,04
|383.094.706
|% 2,00
|
|EREGL
|8,16
|366.662.067
|% 0,12
|
|ODAS
|1,35
|311.130.755
|% 2,27
|
|IHLGM
|0,93
|172.606.141
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,04
|383.094.706
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,22
|324.974.899
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,19
|168.773.401
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8665
|7,9059
|% -0,56
|
|Frank
|6,6125
|6,6523
|% -0,76
|
|Riyal
|1,6758
|1,6842
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|3,81
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.112
|2.166
|-2,08
|
|Yarım
|1.021
|1.048
|-1,01
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,48
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,11
|
|B. Petrol
|34,37
|34,37
|1,15
|
Seans Raporu
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