***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.03.2020 17:44
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 15.01.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 61
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK32039
Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.03.2020
Kayıt Tarihi 13.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.03.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 15.01.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 61 gün vadeli, TRFAKBK32039 ISIN Kodlu, 50.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829474
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: -8,07%
|| -7.716,88
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4260
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,0965
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4260
En Düşük
6,2780
18:057,1689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,1359
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
18:05310,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,87
|Açılış
|: 310,52
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.056.585
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|290.341
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.241.264
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.038.847
|% 0,49
|
|VESTL
|8,91
|29.384.922
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|51.195.969
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|8.353.840
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|31.705.959
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.915.637
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.339.145
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.974.733
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8613
|7,9008
|% 1,47
|
|Frank
|6,7550
|6,7957
|% 1,94
|
|Riyal
|1,7053
|1,7139
|% 1,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.507
|-23,35
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,94
|12,97
|-1,77
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,66
|-0,34
|
|B. Petrol
|30,86
|30,86
|-2,99
|
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