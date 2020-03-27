***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.03.2020 13:47
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 28.01.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 59
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK32054
Vade Başlangıç Tarihi 28.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.289.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.03.2020
Kayıt Tarihi 26.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.03.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 28.01.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 59 gün vadeli, TRFAKBK32054 ISIN Kodlu, 45.289.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832801
BIST
15:0389.509
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -2.018,65
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
15:036,4604
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0649
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
15:037,1082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0484
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
15:03336,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,13
|Açılış
|: 336,63
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|260.402.551
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,30
|2.851.183
|% 9,97
|
|UZERB
|2,56
|203.323
|% 9,87
|
|SAMAT
|1,34
|3.111.007
|% 9,84
|
|TSPOR
|2,59
|105.153.418
|% 9,75
|
|RTALB
|5,76
|6.501.290
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.602.917
|% -9,77
|
|QNBFL
|117,00
|4.541.550
|% -9,23
|
|UFUK
|2,46
|29.649
|% -6,46
|
|KSTUR
|24,40
|4.235
|% -6,44
|
|PGSUS
|34,54
|260.402.551
|% 10,00
|
|KOZAL
|63,00
|200.387.851
|% -4,47
|
|HUBVC
|19,00
|156.240.510
|% 4,68
|
|ODAS
|1,30
|152.932.009
|% -2,26
|
|IHLGM
|0,86
|114.313.296
|% 2,38
|
|IHLGM
|0,86
|114.313.296
|% 2,38
|
|ODAS
|1,30
|152.932.009
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,15
|71.440.222
|% -1,71
|
|ADESE
|0,99
|49.085.207
|% -2,94
|
|CEMAS
|0,72
|33.180.373
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8627
|7,9021
|% 1,04
|
|Frank
|6,6733
|6,7135
|% 0,90
|
|Riyal
|1,7117
|1,7203
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.619
|-11,13
|
|Altın Gr.
|336
|336
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,37
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,98
|0,02
|
|B. Petrol
|25,92
|25,92
|-0,42
|
Seans Raporu
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