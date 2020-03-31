***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.03.2020 11:55
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 24.02.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 36
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK32070
Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.735.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 31.03.2020
Kayıt Tarihi 30.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.03.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 24.02.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 36 gün vadeli, TRFAKBK32070 ISIN Kodlu, 70.735.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833510
BIST
14:4888.912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 852,15
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.899
14:486,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5557
14:487,2081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0537
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
14:48338,64
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -4,66
|Açılış
|: 338,64
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|7,26
|2.500.647
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.653.456
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.124.153
|% 10,00
|
|SAFKR
|2,64
|436.575
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|24.484
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|17.036.563
|% -9,87
|
|QNBFL
|103,10
|5.196.663
|% -7,95
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|OZRDN
|1,95
|51.947
|% -7,14
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|ECILC
|4,84
|520.522.923
|% 5,68
|
|GARAN
|8,22
|432.515.107
|% 2,24
|
|THYAO
|9,01
|412.579.331
|% 3,33
|
|PGSUS
|33,06
|315.779.277
|% 6,30
|
|ASELS
|23,58
|303.070.395
|% 1,46
|
|ECILC
|4,84
|520.522.923
|% 5,68
|
|IHLGM
|1,01
|86.624.704
|% 5,21
|
|YKBNK
|1,89
|153.857.291
|% 1,07
|
|GSRAY
|2,16
|169.898.468
|% 6,93
|
|GARAN
|8,22
|432.515.107
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0785
|8,1190
|% -0,79
|
|Frank
|6,7658
|6,8065
|% -0,95
|
|Riyal
|1,7404
|1,7491
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.601
|1.602
|-19,66
|
|Altın Gr.
|338
|338
|-5,14
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,93
|13,97
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,73
|27,73
|1,31
|