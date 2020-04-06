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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.04.2020 15:48
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 24.02.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 42
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK42046
Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 89.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.04.2020
Kayıt Tarihi 03.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 24.02.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42 gün vadeli, TRFAKBK42046 ISIN Kodlu, 89.500.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835195


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IHEVA 2,20 18.841.254 % 10,00  
BURVA 14,41 237.186 % 10,00  
OSTIM 1,65 33.769.881 % 10,00  
TDGYO 2,97 2.775.296 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3029 8,3445 % 0,79  
Frank 6,8928 6,9343 % 0,46  
Riyal 1,7960 1,8050 % 0,61  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.650 31,00  
Altın Gr. 359 359 8,75  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,63 14,67 0,25  
Gümüş Gr. 3,18 3,19 0,07  
B. Petrol 33,23 33,23 -0,88  
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