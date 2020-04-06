***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.04.2020 15:48
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 24.02.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 42
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK42046
Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 89.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.04.2020
Kayıt Tarihi 03.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 24.02.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42 gün vadeli, TRFAKBK42046 ISIN Kodlu, 89.500.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835195
BIST
17:1491.904
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 2.351,76
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.952
En Düşük
90.631
17:146,7570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0228
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
17:147,2994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0125
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
17:14359,19
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 8,62
|Açılış
|: 359,39
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
359,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.864.117
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.841.254
|% 10,00
|
|BURVA
|14,41
|237.186
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|33.769.881
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.775.296
|% 10,00
|
|RALYH
|7,20
|1.984.645
|% -10,00
|
|INFO
|5,79
|23.946.318
|% -9,39
|
|MTRYO
|2,53
|36.061.288
|% -9,32
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|SASA
|9,26
|544.132.749
|% 9,98
|
|GARAN
|7,70
|536.866.667
|% 2,12
|
|THYAO
|9,19
|519.088.582
|% 2,91
|
|PETKM
|3,46
|473.377.692
|% 1,47
|
|ASELS
|23,72
|357.098.124
|% 2,24
|
|PETKM
|3,46
|473.377.692
|% 1,47
|
|IHLGM
|1,06
|140.734.342
|% 6,00
|
|YKBNK
|1,87
|215.329.173
|% 2,75
|
|GSRAY
|2,20
|195.864.117
|% 10,00
|
|KARSN
|1,37
|121.298.017
|% 4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3029
|8,3445
|% 0,79
|
|Frank
|6,8928
|6,9343
|% 0,46
|
|Riyal
|1,7960
|1,8050
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.650
|31,00
|
|Altın Gr.
|359
|359
|8,75
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,63
|14,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,23
|33,23
|-0,88
|
Seans Raporu
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17:25VKFYO
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