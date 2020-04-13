***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.04.2020 14:14
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 17.02.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 56
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK42020
Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 73.750.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.04.2020
Kayıt Tarihi 10.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 17.02.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 56 gün vadeli, TRFAKBK42020 ISIN Kodlu, 73.750.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837430
BIST
17:0496.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 202,13
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
17:046,7925
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,0954
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7943
En Düşük
6,7014
17:047,4198
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1046
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
17:04368,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 5,43
|Açılış
|: 368,91
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,93
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|12,32
|15.285.616
|% 10,00
|
|AVGYO
|1,54
|33.413.212
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.162.884
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|568.130
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,86
|2.796.124
|% 10,00
|
|NIBAS
|6,05
|500.949
|% -9,70
|
|METAL
|0,84
|106.919
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,40
|40.044.066
|% -8,90
|
|ROYAL
|1,73
|668.706
|% -6,49
|
|ETYAT
|1,35
|3.857.552
|% -4,93
|
|THYAO
|10,20
|1.586.179.475
|% 4,08
|
|GARAN
|8,55
|951.219.662
|% -0,93
|
|PGSUS
|55,70
|866.415.544
|% 9,32
|
|ASELS
|24,96
|454.357.029
|% -0,56
|
|GSRAY
|2,61
|438.717.190
|% 2,76
|
|GSRAY
|2,61
|438.717.190
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,04
|334.877.452
|% -0,97
|
|THYAO
|10,20
|1.586.179.475
|% 4,08
|
|CEMAS
|1,03
|144.733.368
|% 9,57
|
|ODAS
|1,47
|174.336.077
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4578
|8,5003
|% 1,71
|
|Frank
|6,9867
|7,0288
|% 1,17
|
|Riyal
|1,7997
|1,8088
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|6,91
|
|Altın Gr.
|369
|369
|5,78
|
|Cumhuriyet
|2.362
|2.418
|38,00
|
|Tam
|2.428
|2.488
|42,80
|
|Yarım
|1.181
|1.211
|19,00
|
|Çeyrek
|592
|606
|9,70
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,27
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,02
|
|B. Petrol
|31,70
|31,70
|0,22
|
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