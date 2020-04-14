***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.04.2020 10:12
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 04.03.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 41
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK420A5
Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.493.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.04.2020
Kayıt Tarihi 13.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 04.03.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41 gün vadeli, TRFAKBK420A5 ISIN Kodlu, 41.493.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837717
BIST
15:5598.015
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 1.616,74
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:556,7993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0286
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7999
En Düşük
6,7646
15:557,4541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0710
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4599
En Düşük
7,3720
15:55377,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,84
|Açılış
|: 377,84
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,37
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.092.977
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.967.755
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TAVHL
|21,50
|187.230.969
|% 9,97
|
|IHEVA
|2,32
|133.562.850
|% -9,73
|
|PRZMA
|3,95
|30.904.196
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,74
|1.433.526.061
|% 5,40
|
|ASELS
|26,26
|1.327.248.146
|% 5,29
|
|GARAN
|8,62
|757.939.414
|% 1,89
|
|PGSUS
|61,25
|646.659.428
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,62
|435.639.496
|% 1,55
|
|GSRAY
|2,62
|435.639.496
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|161.906.537
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,61
|89.158.170
|% 1,67
|
|THYAO
|10,74
|1.433.526.061
|% 5,40
|
|YKBNK
|2,03
|245.785.570
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5248
|8,5675
|% 1,02
|
|Frank
|7,0413
|7,0837
|% 1,07
|
|Riyal
|1,8024
|1,8114
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|14,48
|
|Altın Gr.
|377
|378
|4,60
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.473
|29,50
|
|Tam
|2.482
|2.545
|30,40
|
|Yarım
|1.207
|1.239
|14,80
|
|Çeyrek
|606
|619
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|15,62
|15,66
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,06
|
|B. Petrol
|31,16
|31,16
|-0,58
|
Seans Raporu
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