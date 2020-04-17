***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.04.2020 14:56
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 55
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK62051
Vade Başlangıç Tarihi 17.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.442.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/62 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 55 gün vadeli 41.442.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838946
BIST
15:5598.376
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 2.126,51
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
15:556,9076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0372
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
15:557,5031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0302
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
15:55376,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -7,52
|Açılış
|: 376,25
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.715.186
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|MAALT
|66,10
|6.466.038
|% 9,98
|
|AYCES
|17,54
|716.977
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,41
|11.104.922
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,40
|8.693.495
|% -5,56
|
|PGSUS
|51,40
|1.311.001.233
|% 2,96
|
|GARAN
|8,53
|718.619.217
|% 3,39
|
|THYAO
|10,53
|705.401.515
|% 3,64
|
|ASELS
|27,26
|569.241.533
|% 2,25
|
|AKBNK
|5,85
|504.876.657
|% 3,54
|
|YKBNK
|2,01
|239.779.599
|% 3,08
|
|KARSN
|1,46
|170.753.559
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,67
|75.117.703
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,85
|504.876.657
|% 3,54
|
|IHLGM
|1,07
|93.064.787
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5844
|8,6274
|% -0,47
|
|Frank
|7,0978
|7,1405
|% -0,43
|
|Riyal
|1,8295
|1,8386
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-19,23
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-7,27
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.492
|2.551
|-45,20
|
|Yarım
|1.210
|1.240
|-23,80
|
|Çeyrek
|607
|620
|-11,90
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,29
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|27,98
|27,98
|0,16
|
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