***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.04.2020 11:56
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 21.01.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 94
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK42012
Vade Başlangıç Tarihi 21.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 78.831.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.04.2020
Kayıt Tarihi 22.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 21.01.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 94 gün vadeli, TRFAKBK42012 ISIN Kodlu, 78.831.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840082
BIST
14:4399.167
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 995,91
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.237
En Düşük
97.929
14:436,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0275
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
14:437,5241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0345
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
14:43388,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,04
|Açılış
|: 388,63
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,43
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|
|RTALB
|15,30
|4.756.862
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.981.962
|% 9,99
|
|DEVA
|14,44
|88.566.440
|% 9,98
|
|YUNSA
|11,35
|32.640.643
|% 9,98
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,55
|47.392
|% -9,00
|
|DENGE
|1,18
|747.034
|% -7,09
|
|EUYO
|1,50
|10.844.662
|% -6,83
|
|YBTAS
|7.500,00
|76.402
|% -6,12
|
|SOKM
|11,55
|370.654.015
|% 8,65
|
|TKFEN
|14,50
|202.776.913
|% 4,47
|
|KOZAL
|72,25
|151.927.856
|% 2,12
|
|TTKOM
|7,14
|139.047.468
|% 2,29
|
|MPARK
|13,77
|136.862.279
|% 6,74
|
|ODAS
|1,62
|118.367.554
|% 0,62
|
|EKGYO
|1,24
|83.855.764
|% 1,64
|
|IHLGM
|1,06
|43.453.439
|% 0,95
|
|AVOD
|2,10
|84.624.530
|% 3,96
|
|CEMAS
|1,01
|35.543.991
|% -0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5872
|8,6303
|% 0,47
|
|Frank
|7,1151
|7,1580
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8480
|1,8573
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|2,21
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.488
|2.550
|12,40
|
|Tam
|2.553
|2.616
|12,60
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,10
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|22,14
|22,14
|0,81
|