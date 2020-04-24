***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 21.01.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 24.04.2020Vade (Gün Sayısı) 94Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK42012Vade Başlangıç Tarihi 21.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 78.831.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.04.2020Kayıt Tarihi 22.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.04.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca, 21.01.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 94 gün vadeli, TRFAKBK42012 ISIN Kodlu, 78.831.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840082BIST