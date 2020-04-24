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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.04.2020 11:56
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 18.03.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 37
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK420F4
Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.114.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.04.2020
Kayıt Tarihi 22.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 18.03.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 37 gün vadeli, TRFAKBK420F4 ISIN Kodlu, 35.114.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840083


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BAKAB 8,70 10.685.663 % 9,99  
KENT 233,50 10.984.297 % 9,99  
RTALB 15,30 4.756.862 % 9,99  
YUNSA 11,35 32.641.188 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5855 8,6286 % 0,45  
Frank 7,1149 7,1577 % 0,39  
Riyal 1,8480 1,8572 % 0,36  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.732 -0,50  
Altın Gr. 388 389 2,04  
Cumhuriyet 2.489 2.551 14,00  
Tam 2.555 2.618 14,30  
Yarım 1.245 1.278 6,90  
Çeyrek 624 639 3,50  
Gümüş.Ons 15,27 15,30 0,03  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,03  
B. Petrol 21,98 21,98 0,65  
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