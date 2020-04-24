***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.04.2020 11:56
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 18.03.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 37
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK420F4
Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.114.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.04.2020
Kayıt Tarihi 22.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 18.03.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 37 gün vadeli, TRFAKBK420F4 ISIN Kodlu, 35.114.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840083
BIST
14:4399.165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 993,94
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.237
En Düşük
97.929
14:436,9720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0274
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
14:437,5278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0382
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
14:43388,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,12
|Açılış
|: 388,63
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,43
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.685.663
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.984.297
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.756.862
|% 9,99
|
|YUNSA
|11,35
|32.641.188
|% 9,98
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,55
|47.392
|% -9,00
|
|EUYO
|1,49
|10.941.229
|% -7,45
|
|DENGE
|1,18
|747.034
|% -7,09
|
|GARAN
|8,15
|513.486.965
|% 0,99
|
|ECILC
|4,87
|505.468.351
|% 4,51
|
|SASA
|9,04
|376.527.332
|% 3,67
|
|SOKM
|11,56
|372.144.559
|% 8,75
|
|GUSGR
|3,07
|326.653.725
|% 8,87
|
|GUSGR
|3,07
|326.653.725
|% 8,87
|
|ECILC
|4,87
|505.468.351
|% 4,51
|
|PETKM
|3,47
|317.074.533
|% 1,17
|
|KARSN
|1,61
|123.138.313
|% 2,55
|
|ODAS
|1,62
|118.404.390
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5855
|8,6286
|% 0,45
|
|Frank
|7,1149
|7,1577
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8480
|1,8572
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-0,50
|
|Altın Gr.
|388
|389
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.551
|14,00
|
|Tam
|2.555
|2.618
|14,30
|
|Yarım
|1.245
|1.278
|6,90
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,30
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|21,98
|21,98
|0,65
|
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