***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.05.2020 21:27
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 38
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK620L7
Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 295.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/62 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 38 gün vadeli 295.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842868
BIST
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -104,72
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
18:057,0818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0372
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1006
En Düşük
7,0234
18:057,6833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
18:05389,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,25
|Açılış
|: 389,65
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
389,70
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.594.680
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|UZERB
|3,19
|247.683
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,09
|357.675
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|404.707.449
|% -9,97
|
|ETILR
|2,44
|731.999
|% -9,96
|
|TKURU
|10,94
|399.671
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|1.022.509
|% -9,91
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% -0,37
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% -1,72
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 2,66
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% -4,32
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% -5,44
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7835
|8,8276
|% 0,53
|
|Frank
|7,2564
|7,3001
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8804
|1,8898
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|4,73
|
|Altın Gr.
|388
|389
|3,20
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.563
|2.606
|19,00
|
|Yarım
|1.243
|1.274
|9,30
|
|Çeyrek
|624
|637
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|14,90
|14,94
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,05
|
|B. Petrol
|31,06
|31,06
|3,86
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
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17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
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17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem