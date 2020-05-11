***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.05.2020 17:02
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 19.02.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 82
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK52011
Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 163.800.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.05.2020
Kayıt Tarihi 08.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.05.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 19.02.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 82 gün vadeli, TRFAKBK52011 ISIN Kodlu, 163.800.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844143
BIST
18:0097.948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 102,71
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
18:007,0761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0077
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
18:007,6563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0275
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
18:00386,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,86
|Açılış
|: 386,17
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|GEDIK
|22,44
|26.547.088
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,21
|347.080.618
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.400.465
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.730.396
|% 10,00
|
|KRDMB
|2,45
|75.956.535
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.824.010
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,78
|17.152.007
|% -9,74
|
|SEYKM
|11,57
|61.726.501
|% -9,68
|
|QNBFL
|107,80
|29.363.437
|% -7,23
|
|GARAN
|7,74
|734.049.273
|% -1,53
|
|KRDMD
|2,34
|593.805.711
|% -3,70
|
|ISFIN
|3,90
|568.108.728
|% 9,86
|
|MGROS
|31,46
|550.164.400
|% 6,07
|
|ECILC
|4,93
|500.557.999
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|347.080.618
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,34
|593.805.711
|% -3,70
|
|IHLAS
|0,69
|106.388.715
|% 4,55
|
|ISFIN
|3,90
|568.108.728
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,15
|290.992.373
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7148
|8,7585
|% -0,56
|
|Frank
|7,2520
|7,2956
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8786
|1,8880
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-7,38
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|2.485
|2.539
|-30,10
|
|Tam
|2.558
|2.605
|-30,90
|
|Yarım
|1.248
|1.273
|-15,10
|
|Çeyrek
|622
|637
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|15,37
|15,40
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,35
|30,35
|-0,62
|