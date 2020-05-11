***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.05.2020 17:02
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 11.03.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 61
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK52060
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 275.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.05.2020
Kayıt Tarihi 08.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.05.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 11.03.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 61 gün vadeli, TRFAKBK52060 ISIN Kodlu, 275.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844144
BIST
16:5198.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 421,29
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
16:517,0729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0109
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
16:517,6618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0220
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
16:51388,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 388,14
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|10.301.544
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|25.530.703
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.710.533
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.645.656
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.535.234
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,46
|71.870.178
|% -9,56
|
|GLBMD
|2,87
|15.259.905
|% -6,82
|
|QNBFL
|108,50
|26.831.224
|% -6,63
|
|SEYKM
|12,00
|55.838.596
|% -6,32
|
|ISFIN
|3,90
|567.586.315
|% 9,86
|
|GARAN
|7,80
|549.427.259
|% -0,76
|
|KRDMD
|2,37
|540.859.291
|% -2,47
|
|ECILC
|4,93
|498.873.496
|% 9,80
|
|MGROS
|31,28
|447.641.602
|% 5,46
|
|IHLGM
|1,18
|259.213.479
|% 7,27
|
|KRDMD
|2,37
|540.859.291
|% -2,47
|
|ISFIN
|3,90
|567.586.315
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,14
|265.487.495
|% 1,90
|
|ECILC
|4,93
|498.873.496
|% 9,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7042
|8,7479
|% -0,68
|
|Frank
|7,2503
|7,2940
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8769
|1,8863
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|4,13
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.495
|2.546
|-23,10
|
|Tam
|2.568
|2.612
|-23,70
|
|Yarım
|1.253
|1.277
|-11,60
|
|Çeyrek
|625
|639
|-5,80
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,56
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,00
|
|B. Petrol
|30,95
|30,95
|-0,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 222, 75 artarak (% 0.19 ) 114, 814
-
17:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, KRDMD, ISFIN
-
17:03
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ISFIN, GARAN, KRDMD
-
17:03XU100
Endeks 98, 287 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 8, 546.00 milyon TL de
-
17:03MNDRS
Yüzde 4.03 oranında artışla 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 867, 262 adet işlem