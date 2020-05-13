***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.05.2020 17:21
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 48
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK620U8
Vade Başlangıç Tarihi 13.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.049.698.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/62 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 48 gün vadeli 1.049.698.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844747
BIST
17:20100.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 759,23
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
17:206,9805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0175
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
17:207,5801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0143
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
17:20383,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,48
|Açılış
|: 383,63
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.341.764
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.096.297
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|890.282
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.931
|% 10,00
|
|RODRG
|2,53
|908.453
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.604.240
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|GEDIK
|19,08
|11.817.211
|% -8,09
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,96
|1.749.705.101
|% 5,62
|
|KRDMD
|2,47
|569.613.554
|% 3,35
|
|GARAN
|7,94
|554.698.818
|% 0,38
|
|THYAO
|10,67
|550.963.107
|% 0,28
|
|ECILC
|5,96
|536.710.617
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,47
|569.613.554
|% 3,35
|
|EKGYO
|1,29
|180.908.271
|% -1,53
|
|ISFIN
|3,86
|520.583.364
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,20
|280.831.448
|% 0,92
|
|ODAS
|1,87
|208.343.279
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5142
|8,5569
|% -0,45
|
|Frank
|7,1700
|7,2132
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8512
|1,8605
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|6,50
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.508
|-2,70
|
|Tam
|2.537
|2.573
|-2,90
|
|Yarım
|1.238
|1.258
|-1,40
|
|Çeyrek
|619
|629
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,56
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,01
|
|B. Petrol
|29,96
|29,96
|-0,02
|
Seans Raporu
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17:30XU100
Endeks 100, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 11, 742.00 milyon TL de
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17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 776, 77 artarak (% 0.84 ) 93, 745
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17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, UMPAS, SODSN, EMNIS, MEGAP, TACTR, METAL, AYES, EGCEY, ALYAG