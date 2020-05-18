***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.05.2020 13:49
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 16.04.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 32
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK520B0
Vade Başlangıç Tarihi 16.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.05.2020
Kayıt Tarihi 15.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.05.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 16.04.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 32 gün vadeli, TRFAKBK520B0 ISIN Kodlu, 250.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845714
BIST
15:13101.840
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 2.072,22
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
101.891
En Düşük
100.897
15:136,8697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0316
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
15:137,4438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0143
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4726
En Düşük
7,3942
15:13386,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,26
|Açılış
|: 386,70
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,45
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|55.531.156
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.378.564
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.191.938
|% 10,00
|
|RALYH
|10,89
|1.224.055
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|800.075
|% 10,00
|
|TACTR
|7,29
|211.818
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|56.694.887
|% -9,99
|
|YBTAS
|7.785,50
|249.452
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|554.084
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|164.254
|% -9,99
|
|SASA
|10,75
|947.870.736
|% 6,02
|
|ALKIM
|13,02
|695.338.650
|% -8,31
|
|THYAO
|10,86
|633.072.481
|% 2,65
|
|GARAN
|7,83
|512.840.903
|% 1,69
|
|ISFIN
|4,10
|432.651.233
|% 5,13
|
|EKGYO
|1,32
|188.363.495
|% 5,60
|
|CEMAS
|1,11
|129.632.096
|% 4,72
|
|ISFIN
|4,10
|432.651.233
|% 5,13
|
|KARSN
|1,79
|179.447.328
|% 4,07
|
|SASA
|10,75
|947.870.736
|% 6,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3029
|8,3445
|% -0,33
|
|Frank
|7,0274
|7,0697
|% -0,66
|
|Riyal
|1,8196
|1,8287
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|10,17
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|2.488
|2.534
|15,00
|
|Tam
|2.561
|2.600
|15,30
|
|Yarım
|1.250
|1.271
|7,50
|
|Çeyrek
|625
|636
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,29
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,14
|
|B. Petrol
|34,64
|34,64
|2,14
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:29KLMSN
Yüzde 9.39 oranında artışla 18.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 412, 722 adet işlem
-
15:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TSKB, KOZAA
-
15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1960, 58 artarak (% 2.11 ) 94, 971
-
15:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, AYES, SELGD, SERVE, DIRIT, CRFSA, TKURU
-
15:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, EGCYO, YONGA, ALYAG, TACTR, EGCEY, UZERB, EGCYH, ARTI, EKIZ