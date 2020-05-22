***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.05.2020 17:04
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 07.04.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 45
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK520A2
Vade Başlangıç Tarihi 07.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 292.344.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.05.2020
Kayıt Tarihi 21.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.05.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 07.04.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 45 gün vadeli, TRFAKBK520A2 ISIN Kodlu, 292.344.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846562
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,8164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8186
En Düşük
6,7746
18:057,4285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0100
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
18:05380,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,02
|Açılış
|: 380,21
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,36
|8.590.738
|% 10,00
|
|ISGSY
|6,71
|6.768.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|19,14
|127.592.510
|% 10,00
|
|YAPRK
|11,15
|28.132.813
|% 9,96
|
|CMENT
|39,10
|6.870.943
|% 9,96
|
|TACTR
|6,49
|1.271.547
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.683.791
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.218.280
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|12.151.179
|% -9,95
|
|RTALB
|31,12
|37.383.285
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 1,33
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,81
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% -0,95
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 2,26
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,61
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2792
|8,3207
|% 0,03
|
|Frank
|6,9825
|7,0246
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8082
|1,8173
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,09
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.496
|22,10
|
|Tam
|2.533
|2.561
|22,70
|
|Yarım
|1.236
|1.252
|11,10
|
|Çeyrek
|618
|626
|5,50
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|0,03
|