***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.06.2020 16:15
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 04.03.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK62028
Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 215.129.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.06.2020
Kayıt Tarihi 01.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 04.03.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 90 gün vadeli, TRFAKBK62028 ISIN Kodlu, 215.129.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848543
BIST
16:04107.732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 465,71
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
16:046,7335
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0765
|Açılış
|: 6,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7210
16:047,5252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0434
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5075
16:04377,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,01
|Açılış
|: 377,92
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
377,32
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.375.414
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|GLRYH
|9,06
|12.198.114
|% -9,94
|
|RTALB
|21,02
|72.436.214
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,25
|35.741.664
|% -7,09
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,46
|1.326.733.620
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,75
|937.143.058
|% 8,70
|
|GARAN
|8,04
|861.405.828
|% 0,50
|
|THYAO
|12,64
|621.120.082
|% -0,94
|
|TUPRS
|89,20
|436.207.794
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,75
|937.143.058
|% 8,70
|
|MNDRS
|2,42
|374.521.645
|% 3,42
|
|YKBNK
|2,39
|318.234.049
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,30
|161.892.401
|% 2,36
|
|GARAN
|8,04
|861.405.828
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4398
|8,4822
|% -0,46
|
|Frank
|6,9817
|7,0238
|% -1,06
|
|Riyal
|1,7920
|1,8010
|% -0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|2,65
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.487
|-21,90
|
|Tam
|2.521
|2.552
|-30,10
|
|Yarım
|1.230
|1.249
|-14,80
|
|Çeyrek
|615
|625
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|39,06
|39,06
|0,74
|