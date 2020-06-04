***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 27.04.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İptali.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 21.10.2020Vade (Gün Sayısı) 177Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBKE2014Vade Başlangıç Tarihi 27.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.047.900.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.06.2020Kayıt Tarihi 03.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.06.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 27.04.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Bankamızca, 177 gün vadeli, TRFAKBKE2014 ISIN Kodlu, 1.047.900.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 27.04.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma aracının tamamı Bankamızca geri alınmış olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli işlemler yapılarak borçlanma aracı iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849177BIST