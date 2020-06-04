***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.06.2020 17:29
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 27.04.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İptali.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 177
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKE2014
Vade Başlangıç Tarihi 27.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.047.900.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.06.2020
Kayıt Tarihi 03.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 27.04.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Bankamızca, 177 gün vadeli, TRFAKBKE2014 ISIN Kodlu, 1.047.900.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 27.04.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma aracının tamamı Bankamızca geri alınmış olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli işlemler yapılarak borçlanma aracı iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849177
BIST
18:00109.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 321,85
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:006,7683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0369
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:007,6700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0944
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:00370,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,56
|Açılış
|: 370,51
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|32.430.872
|% 10,00
|
|OZBAL
|2,20
|42.551.908
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|78.862.679
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|348.970
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.496.487
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.007.196
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.087.220
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.129.331
|% -9,99
|
|THYAO
|12,61
|1.264.686.276
|% 0,64
|
|ASELS
|31,76
|1.109.354.901
|% 0,00
|
|PETKM
|3,84
|997.947.439
|% 4,63
|
|GARAN
|8,13
|968.367.655
|% -1,09
|
|EKGYO
|1,65
|620.061.281
|% -0,60
|
|EKGYO
|1,65
|620.061.281
|% -0,60
|
|PETKM
|3,84
|997.947.439
|% 4,63
|
|IHLGM
|1,39
|248.541.043
|% 2,21
|
|KARSN
|1,88
|287.291.613
|% 1,62
|
|TSKB
|1,16
|163.158.025
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4787
|8,5212
|% 0,36
|
|Frank
|7,0220
|7,0643
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7915
|1,8004
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,47
|
|Altın Gr.
|370
|371
|2,68
|
|Cumhuriyet
|2.409
|2.439
|12,60
|
|Tam
|2.479
|2.510
|12,90
|
|Yarım
|1.210
|1.225
|6,30
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,53
|39,53
|-0,26
|