***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.06.2020 17:47
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 214
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK12122
Vade Başlangıç Tarihi 05.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.322.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/62 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 214 gün vadeli 1.322.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849583
BIST
17:41110.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 576,01
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:416,7835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0307
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7868
En Düşük
6,7351
17:417,6778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:41365,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -6,62
|Açılış
|: 365,51
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.642.846
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|281.338
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.881.048
|% 10,00
|
|GEREL
|4,63
|255.050.807
|% 9,98
|
|RTALB
|18,73
|45.572.751
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|17.698.336
|% -9,84
|
|IZTAR
|4,95
|6.187.839
|% -6,95
|
|MPARK
|17,44
|293.561.684
|% 7,32
|
|EKGYO
|1,64
|246.866.946
|% -1,20
|
|HALKB
|5,57
|171.227.007
|% 0,18
|
|KRGYO
|3,89
|167.583.698
|% 7,16
|
|TTKOM
|7,68
|155.078.289
|% 1,05
|
|EKGYO
|1,64
|246.866.946
|% -1,20
|
|IHLGM
|1,33
|132.182.931
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,24
|116.020.046
|% 0,81
|
|ODAS
|2,03
|134.798.150
|% -0,49
|
|KRGYO
|3,89
|167.583.698
|% 7,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5947
|8,6378
|% 1,36
|
|Frank
|7,0075
|7,0497
|% -0,43
|
|Riyal
|1,8010
|1,8100
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-40,39
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-5,74
|
|Cumhuriyet
|2.379
|2.409
|-38,70
|
|Tam
|2.448
|2.475
|-43,50
|
|Yarım
|1.195
|1.210
|-19,40
|
|Çeyrek
|597
|605
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,30
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|2,07
|